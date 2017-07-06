Dolandırılmaktan Son Anda Kurtarıldı

Adana'da telefon dolandırıcılığı, polisin müdahalesiyle son anda önlendi.



Karaisalı ilçesinde ikamet eden Mehmet Bülbül'ü telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan kişi, banka hesabının terör örgütleri tarafından ele geçirildiğini ve bir operasyon için bu hesabının kullanılması gerektiğini söyledi.



Bunun üzerine Bülbül'den, hesaba para yatırmasını isteyen dolandırıcı, sürekli konuşarak Bülbül'ün telefonun meşgul kalmasını sağladı.



Çiftçilik yapan Bülbül, parası olmadığını bankadan kredi çekerek istenilen parayı yatıracağını söyleyerek Adana'ya doğru yola çıktı. Bülbül'ün sürekli telefonla konuştuğunu ve dolandırılacağını düşünen yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.



Kent girişinde önlem alan ekipler, Bülbül'ün kullandığı 38 D 7879 plakalı hafif ticari aracı durdurarak dolandırıldığını söyledi.



Polisler tarafından son anda ikna edilen Bülbül, daha sonra Yüzüncü Yıl Polis Merkezi'ne götürüldü.



Burada ifadesi alınan Bülbül, daha sonra polis merkezinden ayrıldı.