Dolandırıldığını iddia eden Semra Kır olayı nedir? Semra Kır'ın aradığı isim bulundu mu? Semra Kır'ı dolandıran kişiler bulundu mu?
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Dolandırıldığını iddia eden Semra Kır olayı nedir? Semra Kır'ın aradığı isim bulundu mu? Semra Kır'ı dolandıran kişiler bulundu mu?

Dolandırıldığını iddia eden Semra Kır olayı nedir? Semra Kır'ın aradığı isim bulundu mu? Semra Kır'ı dolandıran kişiler bulundu mu?
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Dolandırıldığını iddia eden Semra Kır olayı nedir? Semra Kır kimdir? Müge Anlı - Semra Kır olayı nedir? Dolandırıldığını iddia eden Semra Kır olayı hakkında merak edilen soruların yanıtları programda cevap buluyor. Müge Anlı'da ele alınan Semra Kır olayı ne oldu? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Semra Kır konusu ele alınıyor.

Dolandırıldığını iddia eden Semra Kır olayı nedir? Semra Kır'ı dolandıran kişiler bulundu mu? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

SEMRA KIR KİMDİR?

53 yaşındaki Semra Kır, sosyal medyadan tanıştığı kendisinden 28 yaş küçük olan sevgilisi tarafından dolandırıldığını iddia etti. Detaylar geliyor...

Müge Anlı'da kan donduran iddia: 8 yıldır aranan kadın varile konulup Kızılırmak'a atıldı
Müge Anlı'da kan donduran iddia: 8 yıldır aranan kadın varile konulup Kızılırmak'a atıldı
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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