Dolandırıldığını düşünen Fransız turistin taksici ile tartışması kamerada
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Dolandırıldığını düşünen Fransız turistin taksici ile tartışması kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Dolandırıldığını düşünen Fransız turistin taksici ile tartışması kamerada Esenyurt'ta iddialara göre bir taksici, Fransız turistlerden fazla ücret isteyince tartışma çıktı.

Dolandırıldığını düşünen Fransız turistin taksici ile tartışması kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta iddialara göre bir taksici, Fransız turistlerden fazla ücret isteyince tartışma çıktı. Taksicinin üstüne yürüyen ve 'polis çağırın' diye etraftaki vatandaşlardan yardım isteyen Fransız turist, taksiciyi dakikalarca bekleterek hakkını aramaya çalıştı. Taksici ve Fransız turist arasındaki tartışma ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir taksici arabasına binen Fransız uyruklu turistlerden yolculuk sonunda fazla para istedi. Durumu fark eden Fransız turistlerden birisi taksiciye fazla para istediğini söyleyince aralarında tartışma çıktı. Araçtan dışarıya da taşan tartışmada Fransız turist hakkını savunmak için taksiciyi dakikalarca bekleterek çevredeki vatandaşlardan polis çağırmasını istedi. Dakikalara taksiciye karşı kendisini savunan Fransız turistin o anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Dolandırıldığını düşünen Fransız turistin taksici ile tartışması kamerada
Dolandırıldığını düşünen Fransız turistin taksici ile tartışması kamerada
Dolandırıldığını düşünen Fransız turistin taksici ile tartışması kamerada
Dolandırıldığını düşünen Fransız turistin taksici ile tartışması kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat

Dolandırıldığını düşünen Fransız turistin taksici ile tartışması kamerada
Dolandırıldığını düşünen Fransız turistin taksici ile tartışması kamerada
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