Dolandırılan Taraftara, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Sahip Çıktı

Süper Ligin 11. haftasında Türk Telekom Stadında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi ilginç bir olay yaşandı.

Burak Ovacıkaşı isimli taraftar eşi Elif Ovacıkaşı ile Galatasaray - Fenerbahçe maçı için başka bir taraftardan devirle bilet satın aldı. Parayı ödemesine rağmen Ovacıkaşı ailesinin biletleri gelmeyince dolandırıldıklarını anladılar. Bu durum için Galatasaray Kulübüne başvuran Ovacıkaşı çiftine kulüp jest yaptı ve derbi maçı tribünde izlemelerini sağladı.

(Fanatik)