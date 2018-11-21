Dolandırılan Taraftara, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Sahip Çıktı
Passolig'den derbi bileti alamayan Ovacıkaşı çifti karaborsacılar tarafından dolandırıldı. Kulübe ulaşan ve durumu anlatan çifte Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz sahip çıktı.
Süper Ligin 11. haftasında Türk Telekom Stadında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi ilginç bir olay yaşandı.
Burak Ovacıkaşı isimli taraftar eşi Elif Ovacıkaşı ile Galatasaray - Fenerbahçe maçı için başka bir taraftardan devirle bilet satın aldı. Parayı ödemesine rağmen Ovacıkaşı ailesinin biletleri gelmeyince dolandırıldıklarını anladılar. Bu durum için Galatasaray Kulübüne başvuran Ovacıkaşı çiftine kulüp jest yaptı ve derbi maçı tribünde izlemelerini sağladı.
(Fanatik)
YORUMLAR (2)
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Eee bunun neresi haber söz konusu GALATASARAY yani adamların olduğu yer hala anlamamışsınızCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hell başkanaCevap Yaz Yayından Kaldır