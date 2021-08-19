Dolandırılan marketçiden sitem: "Paramla sigara almaları ağrıma gitti"
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Dolandırılan marketçiden sitem: "Paramla sigara almaları ağrıma gitti"

Dolandırılan marketçiden sitem: 'Paramla sigara almaları ağrıma gitti'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sigara almak bahanesiyle gelen 3 kadın, marketçiyi tırnakçılık yöntemiyle dolandırdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sigara almak bahanesiyle gelen 3 kadın, marketçiyi tırnakçılık yöntemiyle dolandırdı. Market sahibi Mehmet Ümit Gülmez, "Verdiğim parayla benden sigara almaları ağırıma gitti" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarı üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. İşyerine gelen bir kadın, sigara almak istediğini belirterek market sahibine 200 lira verdi. Market sahibi Mehmet Ümit Gülmez, kadına istediği sigara ve 200 liranın üzerini verdikten sonra kadın, istediği sigaranın kaçağının olup olmadığını sordu. Market sahibi kaçak sigara satmadığını söyleyince kadın sigarayı almayacağını belirtip parasını geri istedi. Market sahibi kadına 200 lirayı geri verirken, o sırada içeri 2 kadın daha girince dikkati dağıldı ve para üzerini saymadan kasaya koydu. İçeri giren kadınlardan bir tanesi sigara isteyip 100 lira verdi ve para üzerini aldıktan sonra kadınlar marketten ayrıldı.

"Kameradan anladı"

Kadınların durumlarından şüphelenen market sahibi Gülmez, güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde kadınlar tarafından tırnakçılık yöntemiyle dolandırıldığını anladı.

Sigara almak için 200 lira veren kadının para üstünü aldıktan sonra 100 lirayı cüzdanının altına koyduğunu, geri kalanını kendisine verdiğini, sakladığı 100 lirayı sonradan gelen ve sigara alan kadına verdiğini, kadının parayı göğsüne saklamak isterken bir anda parayı uzatıp sigara aldığını gördü.

"100 lira ile benden sigara aldılar"

Kadınların kendisini 100 lira dolandırdığını bunun çok önemli olmadığını belirten Mehmet Ümit Gülmez, "Önemli olan bu kadınların bulunması ve başka insanları dolandırmamaları. Durumu jandarmaya bildirdim. Gelip görüntüleri izlediler ve şüphelileri yakalamak için çalışma başlattılar. Benim verdiğim parayla benden sigara almaları ağırıma gitti" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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