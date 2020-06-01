Dolandırılan kadının 250 bin lira değerindeki altını ormanlık alanda bulundu
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Dolandırılan kadının 250 bin lira değerindeki altını ormanlık alanda bulundu

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Mukaddes A.'nın (65) evine gelen ve kendisini savcı olarak tanıtıp, "Bir kuyumcu öldürülüp dükkanındaki altınları çalındı.

Dolandırılan kadının 250 bin lira değerindeki altını ormanlık alanda bulundu
01.06.2020 20:07 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:10

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Mukaddes A.'nın (65) evine gelen ve kendisini savcı olarak tanıtıp, "Bir kuyumcu öldürülüp dükkanındaki altınları çalındı. Olay yerinde kimliğin bulundu" yalanıyla giren kadın, 250 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aldı. Kadın ve suç ortağı 5 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından iki ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, çalınan altınlar ise şüphelilerin kullandığı kiralık aracın GPS kayıtlarının incelenmesi sonucu Bursa'nın Kestel ilçesindeki ormanlık alanda poşet içerisinde ele geçirildi.

Olay, 22 Mayıs Cuma günü gece saatlerinde Yeniköy Mahallesi'nde yaşandı. Mukaddes A.'yı cep telefonundan arayan ve kendisini savcı olarak tanıtan bir kişi, "Denizli'de bir kuyumcu öldürüldü. Altınları da çalındı. Olay yerinde sizin kimliğiniz bulundu. Çalınan altınların da sizin evinizde olduğu ihbarını aldık. Kadın savcımız evinize gelerek arama yapacak. Evinizdeki tüm altınlar, çalınan altınlarla karşılaştırılacağı için kadın savcımıza teslim edin" dedi. Paniğe kapılan Mukaddes A., bir süre sonra eve gelen ve kendisini savcı olarak tanıtan kadını içeri alıp, 250 bin lira değerindeki altın ve bir miktar da parayı teslim etti. Mukaddes A. bir süre sonra da dolandırıldığını anlayıp, jandarmaya haber verdi.

Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale Jandarma Karakolu ekipleri, şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı. Mahalledeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen JASAT ekibi, dolandırıcıların geldiği otomobilin plakasını tespit etti. Kısa sürede de kimliklerini belirledi.3 KİŞİ TUTUKLANDISahte kadın savcı ile biri kadın 5 suç ortağına yönelik 24 Mayıs'ta Antalya ve Bursa'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan şüpheliler Özen E. (30) ve kardeşi Dilan Ç. (19) Antalya'da, Hasan Y. (19), Selim S. (32), Fikri A. (23) ve Mehmet D. (23) ise Bursa'nın Kestel ilçesinde jandarma ile polisin ortak operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınıp Denizli'ye getirilen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hasan Y., Özen E. ve Dilan Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.ALTINLAR ORMANLIK ALANDA BULUNDU

JASAT ekipleri, şüphelilerin kiralık araçlar kullandığını tespit etmesi üzerine bu araçların GPS kayıtlarını inceledi. Bursa'nın Kestel ilçesindeki bir ormanlık alanda alınan sinyali değerlendiren ekipler, bu bölgede arama çalışması yaptı. Dün 10 dönümlük alanda yapılan incelemede, bir ağaç altında poşet içerisinde 250 bin lira değerinde ziynet eşyası bulundu. Mukaddes A.'ya ait olduğu belirlenen altınların, Denizli'deki sahibine teslim edileceği belirtildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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