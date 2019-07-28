Dolandırıcıya "Jetlag" operasyonu

Kendisini polis, savcı olarak tanıtan ve birçok kişiyi bu yolla dolandıran şahıs "Jetlag" isimli operasyonla Esenboğa Havalimanında yakalandı.

ANKARA - Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekiplerince kendisini polis, savcı olarak tanıtan ve birçok kişiyi bu yolla kandırıp paralarını alan Abit B. isimli kişi "Jetlag" isimli operasyonla Esenboğa Havalimanında yakalandı.

Belirlediği insanları iletişim yoluyla arayarak kendisini polis veya savcı olarak tanıtan ve bu yöntemle bir çok kişiyi kandırarak mağdur eden Abit B., telefonda güvenini kazandığı kişileri ikna ediyor, kendilerinin suça karşıtlığını ve aklanmaları için para göndermeleri gerektiklerini söyleyerek paralarını alıyordu. Bu yöntemle kandırıldıklarını anlayanlar polise gidince olayın gerçeği ortaya çıktı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada zanlının çok sayıda dolandırıcılık yaptığını belirledi. Polis ekiplerice yakalanan Abit B.'nin, 500 bin lirasını alarak dolandırdığı bir vatandaşa "Paranızı çekin Halkbank'a yatıracağız" diye ikna ettiği ortaya çıktı.

Her türlü ulaşım aracını kullanarak dikkat çekmemeye çalıştı

Polis ekiplerince yakalanan Abit B. isimli şahısın, 3 farklı dolandırıcılık olayından daha kaydının olduğu ve alınan ifadesinde buna benzer dolandırıcılık eylemlerini yaptığını itiraf ettiği bilgisine ulaşıldı. Hava alanında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalanan Abit B'nin Ankara'ya otobüsle geldiği öğrenildi. Sonrasında İstanbul'a hızlı trenle geçerek buradan aldığı parayla Ankara'ya uçakla döndüğü belirlendi. Dolandırıcının farklı ulaşım araçları kullanması dikkat çekmemek amaçlı olduğu anlaşıldı. Ancak polis bu durumu fark edince zanlının dikkat çekmeme çalışmaları sonuçsuz kaldı.

Kendisine gariban süsü verdi.

Abit B'nin yakalandığı sırada üzerinde 500 bin lira para olduğu fakat buna rağmen dikkat çekmemek için terlikle dolaştığı gözlerden kaçmadı. 3 farklı dolandırıcılık suçundan kaydı olan Abit B'nin dolandırıcılık yoluyla elde ettiği paralarla sayısız uçak seyahatleri yaptığı ve kazandığı millerle Türkiye dışında Katar ve Dubai de tatil yaparak eğlendiği de ortaya çıktı.

Tutuklanmasına rağmen akıllanmak bilmedi

Abit B. isimli şahsın daha önce aynı suçtan Antalya ve Yalova'da da yakalandığı, tutuklandığı ortaya çıktı. Buna rağmen akıllanmayan dolandırıcı aynı suça devam ederek birçok kişiyi aynı yöntemle kandırdığı belirlendi.

Kaynak: İHA