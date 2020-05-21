Dolandırıcının 'Polis Murat' numarası tutmadı
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Dolandırıcının 'Polis Murat' numarası tutmadı

Dolandırıcının 'Polis Murat' numarası tutmadı Antalya'da kendisini savcı ve polis gibi tanıtarak, 2 kişiyi yaklaşık 53 bin TL dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

21.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:14

Dolandırıcının 'Polis Murat' numarası tutmadı

ANTALYA - Antalya'da kendisini savcı ve polis gibi tanıtarak, 2 kişiyi yaklaşık 53 bin TL dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine N.D ve H.D, dolandırıldıkları şikayetiyle başvurdu. İhbarla birlikte çalışma başlatan Yandol Büro Amirliği ekipleri, olayı T.A'nın kendisini 'Polis Murat' olarak tanıtarak gerçekleştirdiğini tespit etti. N.D ve H.D'nin şüpheliye ilk olarak 6 bin, daha sonra 5 bin TL verdiğini de belirledi. Son aramasında iki müştekiden 5 bin 70 Euro daha isteyen ve parayı almaya gelen şüpheli polisin operasyonuyla suçüstü yakalandı. Şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dolandırıcının 'Polis Murat' numarası tutmadı

Kaynak: İHA

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