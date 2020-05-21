Dolandırıcının 'Polis Murat' numarası tutmadı Antalya'da kendisini savcı ve polis gibi tanıtarak, 2 kişinin yaklaşık 53 bin lirasını dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Antalya'da kendisini savcı ve polis gibi tanıtarak, 2 kişinin yaklaşık 53 bin lirasını dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı. Şüphelinin kendisini 'Polis Murat' olarak tanıttığı ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran N.D. ve H.D. dolandırıldıklarını bildirdi. İhbarla birlikte çalışma başlatan Yandol Büro Amirliği ekipleri, olayı T.A.'nın kendisini 'Polis Murat' olarak tanıtarak gerçekleştirdiğini tespit etti. N.D. ve H.D.'nin şüpheliye ilk olarak 6 bin, daha sonra 5 bin TL verdiği de belirlendi. Son aramasında iki müştekiden 5 bin 70 Euro daha isteyen ve parayı almaya gelen şüpheli, polisin operasyonuyla suçüstü yakalandı. Şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA