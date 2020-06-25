Dolandırıcının Aydın'da yakalandığını öğrenen Fatma nine, gözyaşlarına boğuldu
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Dolandırıcının Aydın'da yakalandığını öğrenen Fatma nine, gözyaşlarına boğuldu

Kütahya'da telefonda kendini polis olarak tanıtıp kandırarak 67 yaşındaki Fatma Dobur'un 800 bin TL'lik altını ile kayıplara karışan şüpheli Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yakayı ele verdi.

Dolandırıcının Aydın'da yakalandığını öğrenen Fatma nine, gözyaşlarına boğuldu
25.06.2020 13:25 | Son Güncelleme: 25.06.2020 13:30

Kütahya'da telefonda kendini polis olarak tanıtıp kandırarak 67 yaşındaki Fatma Dobur'un 800 bin TL'lik altını ile kayıplara karışan şüpheli Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yakayı ele verdi. Şüphelinin yakalandığı haberini alan Fatma Nine göz yaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, telefonla Meydan Mahallesi Ada Sokak'ta oturan 67 yaşındaki Fatma Dobur'u arayan kişi, 'Adınız soygun olayına' karıştığı diyerek, yaşlı kadının kiralık kasadaki altınları almasını istedi. Polis olduğunu ve durumun kendisinin düzelteceğini söyleyen kişiye güvenen yaşlı kadın, bankadan 800 bin TL'lik altını alıp evine geldi. Polis yeleği de giyen kişi, altınları alıp kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın durumu polise bildirerek, şahsın yakalanmasını istedi. Şikayet üzerine harekete geçen Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü özel bir ekip oluşturarak, şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yaklaşık 100 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, dolandırıcılık olayını gerçekleştiren kişinin 39 yaşındaki M.E.D. olduğunu belirledi. Ekipler, şüpheliyi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.D., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Şüphelenin yakalandığı haberi alan Fatma Dobur, gözyaşlarına boğuldu. Olay anını anlan Dobur, "50 yıllık birikimin çalındı.Beni bu hallere düşüren kişi hapislerde çürüsün" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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