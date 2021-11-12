Dolandırıcılıktan yakalandı, "Emniyete teslim olduk, pişman değilim" dedi

ISPARTA (İHA) - Isparta'da yasa dışı bahis sitelerinden gelir elde ettiği şüphesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dolandırıcılık zanlısı, "Emniyete teslim olduk, pişman değilim" dedi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal ortamda yasa dışı gelir elde etmek için vatandaşların kimlik bilgilerini alan, sahte hesap, mail, para hesapları oluşturan, yasa dışı bahis sitelerinde gelir elde ettiği tespit edilen şüphelileri takibe aldı. 4 Kasım tarihinde Afyonkarahisar'dan Isparta iline girişleri sırasında uygulama noktasında düzenlenen operasyonla 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yeri, ofis ve aracında yapılan aramalarda dijital materyal, doküman gibi suç delillerine el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden biri, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildikleri sırada kameraya "Emniyete teslim olduk, pişman değilim" dedi. 6 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ISPARTA