Dolandırıcılıktan kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs tutuklandı
Sakarya'da bankaları kullanarak dolandırıcılık yapan ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
09.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:35
Sakarya'da bankaları kullanarak dolandırıcılık yapan ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sakarya'da 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezası olan A.Ç., isimli şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA
Kaynak: İHA