Dolandırıcılıktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN - Haberler | Güncel
ADIYAMAN'da, hakkında dolandırıcılık sucundan kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan İ.A, polis ekipleri tarafından yakalandı.
ADIYAMAN'da, hakkında dolandırıcılık sucundan kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan İ.A, polis ekipleri tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, geçen yıl Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dolandırıcılık sucundan kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan İ.A.'yı kent merkezinde kovalamaca sonucu yakaladı. İ.A., sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN