Dolandırıcılıktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
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Dolandırıcılıktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN - Haberler | Güncel
Dolandırıcılıktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

ADIYAMAN'da, hakkında dolandırıcılık sucundan kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan İ.A, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Polisin kısıtlama kurallarını ihlal eden genç adama verdiği ceza ölümle noktalandı
Polisin kısıtlama kurallarını ihlal eden genç adama verdiği ceza ölümle noktalandı

ADIYAMAN'da, hakkında dolandırıcılık sucundan kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan İ.A, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, geçen yıl Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dolandırıcılık sucundan kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan İ.A.'yı kent merkezinde kovalamaca sonucu yakaladı. İ.A., sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Dolandırıcılıktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
Dolandırıcılıktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
Dolandırıcılıktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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