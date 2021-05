Dolandırıcılıktan hapis yatmıştı: Cezasını çekti, şimdi özgürlüğün keyfini çıkarıyor

MEKSİKA TATİLİABD ekranlarında çok izlenen Real Housewives of New Jersey adlı reality şov ile adını duyuran Teresa Giudice, yeni sevgilisiyle hayatın keyfini çıkarıyor.

MEKSİKA TATİLİ

ABD ekranlarında çok izlenen Real Housewives of New Jersey adlı reality şov ile adını duyuran Teresa Giudice, yeni sevgilisiyle hayatın keyfini çıkarıyor. 49 yaşındaki Giudice ile yeni sevgilisi Luis Ruelas, çıktıkları Meksika tatilinde objektiflere takıldı.

ROMANTİK ANLAR

Ünlülerin gözde tatil bölgesi Tulum'u tercih eden çift, denize girip çıktıktan sonra uzun süre şezlonglarına uzanıp güneşlendi. Giudice ve Ruelas, bir ara da romantik anlar yaşadı.

KAMERA KARŞISINDAN CEZAEVİNE

Teresa Giudice, gösteri dünyasının en olaylı ünlülerinden biri. Kamera karşısına geçtiği The Real Housewives of New Jersey adlı reality şovla adını duyuran Teresa Giudice, daha sonra şöhret basamaklarını hızla tırmandı. Bu arada Joe Giudice ile 1999 yılında evlendi. Çiftin dört tane çocuğu oldu. Evlilikleri ve hayatları bir süre yolunda gitse de 2009 yılında çift, mali açıdan krize girdi ve iflas etti.

İTALYA'YA GÖNDERİLDİ

2013 yılında Teresa Giudice ve kocası Joe, dolandırıcılık suçundan tutuklandı. Ayrıca bu dönemde kocasının 2004 ile 2008 arasında vergi borçlarını ödemediği de ortaya tıktı. Karı-koca, 2014 yılında hüküm giydi. Teresa Giudice, 15 ay cezaevinde kaldıktan sonra 2015 yılında serbest bırakıldı. Kocası Joe ise 41 ay hapis cezasına çaptırıldı. Teresa Giudice ile Joe Giudice'in 2019 yılında başlayan boşanma davası geçen yıl sonuçlandı. Joe Giudice'in eski kocası Joe ise hapis cezasını tamamladıktan sonra memleketi olan İtalya'ya sınır dışı edildi.

YENİ SEVGİLİ HAKKINDA İDDİALAR

Teresa Giudice, bir süredir 47 yaşındaki Luis Ruelas ile birlikte. İki sevgili altı ay önce başlayan ilişkilerini şimdilik mutlu bir şekilde sürdürüyor. Fakat, Ruelas da eski sevgililerinin kendisine açtığı davalarla gündeme gelmişti. Ruelas'ın "cinsellik takıntısı" olduğunu ileri süren eski sevgilisi "Bu konudaki isteklerini karşılamazsam beni cezalandırıyordu" diye suçlamada bulundu.

'CİNSEL TALEPLERİNİ KABUL ETMEZSEM BENİ CEZALANDIRIYORDU'

Luis Ruelas'ın eski nişanlısı Vanessa Reiser, dava dosyasında yer alan ifadesinde, Ruelas'ın, günde dört kez cinsellik yaşamak istediği, eğer bunu yapmazsa kendisine şiddet uyguladığı iddiaları yer alıyor. Reiser "Her istediğinde cinsellik yaşamak için hazır olmamı bekliyordu. Eğer bu talebini kabul etmezsem, olanlar için beni suçlardı" iddiasında bulundu.

'2021 BENİM YILIM OLACAK'

Teresa Giudice ise cezaevi, olaylı boşanma gibi tatsız gelişmelerin ardından hayatını yeniden düzene koyup aşkı da bulmaktan dolayı mutlu. Extra adlı dergiyle yaptığı söyleşide de "2021 benim yılım olacak" diyerek geleceğine umutla baktığını gözler önüne serdi.

Kaynak: Hürriyet