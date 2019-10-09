Dolandırıcılıktan elde ettikleri parayla lüks araç almışlar

09.10.2019 16:36

Kocaeli merkezli 3 ilde, "oltalama" yöntemiyle bankaların internet sitelerinin benzerlerini yaparak hesap bilgilerini ele geçirdikleri vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 8 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvuran bazı vatandaşlar, kredi ve banka kartlarından bilgileri dışında para çekildiğini bildirerek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis teknik ve fiziki takip başlattı.

Çalışma sonucunda "oltalama" diye tabir edilen yöntemle Türkiye'de faaliyet gösteren 3 bankanın internet sitelerinin benzerleri hazırlanıp vatandaşların hesap bilgilerinin ele geçirilerek dolandırıcılık yapıldığı belirlendi.

Kocaeli, İstanbul ve Adana'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, F.A. (20), M.İ.S. (19), O.Ö. (20), Y.T. (20), İ.B.Ş. (20), T.E. (18), T.A. (17) ve M.T. (20), "bilişim sistemleriyle nitelikli hırsızlık", "nitelikli dolandırıcılık", "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması" ve "suç gelirlerinin aklanması" suçlamalarıyla gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal, cep telefonu, silah ve suç unsurlarına el konuldu.

Dolandırıcılıktan elde ettikleri parayla lüks araç satın aldığı belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA