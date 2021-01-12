Dolandırıcılıktan aranan şüpheli, uyuşturucu ile yakalandı
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Dolandırıcılıktan aranan şüpheli, uyuşturucu ile yakalandı

12.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:37
Dolandırıcılıktan aranan şüpheli, uyuşturucu ile yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde doladırıcılık suçundan aranan S.A., 28.5 gram kokain ile yakalandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde doladırıcılık suçundan aranan S.A., 28.5 gram kokain ile yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Çorlu ilçesinde bir araçta yapılan aramada 28.5 gram kokain ele geçirildi. Sürücü S.A.'nın üzerinde ise sahte basın kartı bulundu. Dolandırıcılık suçundan arandığı anlaşılan şüpheli, sorguya alındı.

 


Dolandırıcılıktan aranan şüpheli, uyuşturucu ile yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 15:39:43. #1.14#
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