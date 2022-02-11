Dolandırıcılıktan aranan şahıs yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dolandırıcılıktan aranan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Dolandırıcılıktan aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da dolandırıcılıktan 12 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da dolandırıcılıktan 12 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında dolandırıcılık suçundan 12 yıl 20 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası buluna Salih Eroğlu isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, Afyonkarahisar Kapalı Cezaevi Müdürlüğüne teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Dolandırıcılık, Kaçakçılık, Karahisar, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title