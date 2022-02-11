Dolandırıcılıktan aranan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Afyonkarahisar'da dolandırıcılıktan 12 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da dolandırıcılıktan 12 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında dolandırıcılık suçundan 12 yıl 20 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası buluna Salih Eroğlu isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, Afyonkarahisar Kapalı Cezaevi Müdürlüğüne teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa