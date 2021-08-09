Dolandırıcılıktan aranan 3 kişi polisten kaçamadı
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Dolandırıcılıktan aranan 3 kişi polisten kaçamadı

Dolandırıcılıktan aranan 3 kişi polisten kaçamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Denizli'den aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 5 yıl ile 24 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 şahıs yakalandı.

Denizli'den aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 5 yıl ile 24 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 şahıs yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri kent genelinde aranana şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlar kapsamında bilişim sistemleri, banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanma yoluyla dolandırıcılık suçundan 24 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 2 bin 900 adli para cezası bulunan 1 şahıs, resmi belgede sahtecilik ile kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması yoluyla dolandırıcılık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs ve Resmi Belgede Sahtecilik ve kamu kurum ve kuruluşlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçundan 6 yıl 9 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

(Fadıl Pişkin/İHA)

Dolandırıcılıktan aranan 3 kişi polisten kaçamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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