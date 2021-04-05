Dolandırıcılıkla yargılanan sanığa 3 yıl 8 ay 5 gün hapis ve 6 bin TL para cezası
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Dolandırıcılıkla yargılanan sanığa 3 yıl 8 ay 5 gün hapis ve 6 bin TL para cezası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Dolandırıcılıkla yargılanan sanığa 3 yıl 8 ay 5 gün hapis ve 6 bin TL para cezası

Kayseri'de dolandırıcılık yaparak haksız kazanç elde eden ve bir şahsın 3 bin 800 TL'sini alan sanığa 3 yıl 8 ay 5 gün hapis ve 6 bin TL para cezası verildi.

Kayseri'de dolandırıcılık yaparak haksız kazanç elde eden ve bir şahsın 3 bin 800 TL'sini alan sanığa 3 yıl 8 ay 5 gün hapis ve 6 bin TL para cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Demir K. Silivri Adalet Sarayından Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Öte yandan müşteki ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyetine savunma yapan sanık Demir K., "Acil nakit paraya ihtiyacım vardı. Sosyal medyada bir ilan gördüm. İlana giriş yaptığımda bana birkaç talimatı yerine getirmem gerektiğini söylediler. Benden 6 tane hesap kartı ve bir tane telefon hattı istediler. Bende paraya ihtiyacım olduğu için istediklerini gönderdim. Benim üzerimden insanları dolandırmışlar. Ben böyle bir duruma vesile olduğum için çok pişmanım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Paraları ben çekmedim. Beratımı talep ediyorum" dedi.

Sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen müşteki O. U. ise, "Bir bankadan aradığını söyledi. Beni 3 bin 800 TL dolandırdılar. Ben paramı istiyorum. Benim param ödenmedi" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılamada sonucunda tutuksuz sanık Demir K.'ya 'kişinin kendisini banka kurumu çalışanı olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 8 ay 5 gün hapis ve 6 bin TL adli para cezası verilmesine hükmedildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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