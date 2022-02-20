Dolandırıcılıkla Suçlanmıştı! Davalık Olan Evin Satışıyla İlgili Flaş Gelişme Yaşandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dolandırıcılıkla Suçlanmıştı! Davalık Olan Evin Satışıyla İlgili Flaş Gelişme Yaşandı

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Dolandırıcılıkla Suçlanmıştı! Davalık Olan Evin Satışıyla İlgili Flaş Gelişme Yaşandı

Sebahattin Girgin, Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık tarafından ev satışı yapılırken dolandırıldığını öne sürülmüştü . Mahkemeden evin satışıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; İş insanı Sebahattin Girgin, 2019 yılında 4.5 milyon liraya aldığı villanın ünlü şarkıcı Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık tarafından bir başkasına da satıldığını öne sürerek 'dolandırıcılık' iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Villanın satışı mahkeme kararıyla yapıldı. 15 milyon liralık satış sonrası evin yeni sahibi, davada da adı geçen Ahmet Serin oldu. Satıştan Kibariye ve eşine düşen payın ise küçük bir miktar olduğu söyleniyor.

Snob Magazin - Magazin

Dolandırıcılık, İsmail Bayrak, Hürriyet, Kibariye, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title