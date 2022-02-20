Dolandırıcılıkla Suçlanmıştı! Davalık Olan Evin Satışıyla İlgili Flaş Gelişme Yaşandı
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Sebahattin Girgin, Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık tarafından ev satışı yapılırken dolandırıldığını öne sürülmüştü . Mahkemeden evin satışıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; İş insanı Sebahattin Girgin, 2019 yılında 4.5 milyon liraya aldığı villanın ünlü şarkıcı Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık tarafından bir başkasına da satıldığını öne sürerek 'dolandırıcılık' iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Villanın satışı mahkeme kararıyla yapıldı. 15 milyon liralık satış sonrası evin yeni sahibi, davada da adı geçen Ahmet Serin oldu. Satıştan Kibariye ve eşine düşen payın ise küçük bir miktar olduğu söyleniyor.
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