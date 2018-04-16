Dolandırıcılık Zanlısını Darbettikten Sonra Polise Teslim Ettiler

Samsun'un Bafra ilçesinde, kendisini savcı diye tanıtarak bir kadını dolandırdığı öne sürülen zanlı, kadının yakınları tarafından darbedildikten sonra polise teslim edildi.

İddiaya göre, telefonda görüştüğü 55 yaşındaki M.Ö. adlı kadına kendisini Bafra Adliyesinde görevli savcı olarak tanıtan D.N, kadınla Alaçam Caddesi'nde buluştu.

M.Ö'ye cep telefonu satın aldırdığı ve para istediği öne sürülen zanlı, durumdan şüphelenen kadının yakınları tarafından Hacılar Mahallesi Karanfil Sokak'ta yakalandı.

Şüpheliyi darbeden M.Ö'nün yakınları durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerce hastaneye kaldırılan şüpheli daha sonra gözaltına alındı.