Dolandırıcılık zanlısı 7 kişi tutuklandı
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Dolandırıcılık zanlısı 7 kişi tutuklandı

Kadıköy'de kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak telefonla aradıkları bir kadından 85 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Dolandırıcılık zanlısı 7 kişi tutuklandı
14.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:28

Kadıköy'de kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak telefonla aradıkları bir kadından 85 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 5 Haziran'da Bostancı Mahallesi Armağan Sokak'ta oturan Fatma Ceyda B'yi (64) telefonla arayan bir kişi kendisini banka görevlisi olarak tanıttı.

Şüpheli, Fatma Ceyda B'ye kredi kartı ve sağlık sigortası satmaya çalışma bahanesiyle bir süre oyaladı. Hesabından sigortadan dolayı para kesileceğini öne süren şüpheli, kadını parasını başka bir hesaba aktarmayı kabul ettirip 85 bin lirasını dolandırdı.

Şikayet üzerine Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Polis, 10 Haziran'da Ümraniye, Sancaktepe ve Kağıthane'de düzenlediği baskınla dolandırıcılık olayına karışan Bayram T. (23), Musa Y. (21), Hasan Hüseyin H. (28), Harun K. (21), Serhat A. (18), Emre Y. (25), Fatih A. (21) ve Recep K'yi (23) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Harun K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer 7 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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