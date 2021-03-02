Son dakika: Dolandırıcılık yaptığı iddia edilen firmaya baskın: 13 gözaltı
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Son dakika: Dolandırıcılık yaptığı iddia edilen firmaya baskın: 13 gözaltı

02.03.2021 12:37 | Son Güncelleme: 02.03.2021 12:42
Son dakika: Dolandırıcılık yaptığı iddia edilen firmaya baskın: 13 gözaltı

Son dakika haberi: TÜRKİYE'de faaliyet gösteren bir firmanın, yurt dışında Avrupa'da yerleşik bir firma ile yapmış olduğu ticari faaliyetler kapsamında dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 4 işyeri ve 15 ikamete operasyon düzenlendi.

TÜRKİYE'de faaliyet gösteren bir firmanın, yurt dışında Avrupa'da yerleşik bir firma ile yapmış olduğu ticari faaliyetler kapsamında dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 4 işyeri ve 15 ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 15 kişi gözaltına alınırken, operasyon anları da kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Türkiye'de faaliyet gösteren bir firmanın, yurt dışında Avrupa'da yerleşik bir firma ile yapmış olduğu ticari faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen "Dolandırıcılık" konusu ile ilgili 4 işyeri ve 15 ikamete yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda H.K., S.Ç., S.Ç., S.Ç., D.Ç.,B.Y., U.Ç., M.K., T.G., O.M., F.U., R.Ö., ve S.U. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemeleri sürüyor.

(Fotoğraf)


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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