Dolandırıcılık yapmaya devam eden cezaevi firarisi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dolandırıcılık yapmaya devam eden cezaevi firarisi yakalandı

07.02.2021 10:25 | Son Güncelleme: 07.02.2021 10:29
Dolandırıcılık yapmaya devam eden cezaevi firarisi yakalandı

ADANA'da, dolandırıcılık suçundan 41 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Timur Kızgın, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

ADANA'da, dolandırıcılık suçundan 41 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Timur Kızgın, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Kızgın'ın, firari olduğu dönemde de dolandırıcılık yapmaya devam ettiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cezaevi firarisi olan ve 22 ayrı dolandırıcılık suçundan 41 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan Timur Kızgın'ın yakalanması için çalışma başlattı. Kızgın'ın izini süren polis, hükümlünün merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Takibe alınan Kızgın, 4 Şubat'ta yolda polis tarafından takip edildiğini fark edince kaçmaya başladı. Polis, kısa süren kovalamaca sonucu Kızgın'ı yakaladı. Kızgın'ın üzerinden farklı kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda kredi kartı, sim kart ve cep telefonu ele geçirildi. Emniyete götürülen Kızgın'ın, firari olduğu dönemde de dolandırıcılık yapmaya devam ettiği belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kızgın, cezaevine götürüldü.


Dolandırıcılık yapmaya devam eden cezaevi firarisi yakalandı
Dolandırıcılık yapmaya devam eden cezaevi firarisi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ali Çelebi Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Feyza Aktan Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Hakan Kutlu Deniz Türüç Ersun Yanal Aykut Kocaman
Tüm Haberler Derbi Körfez Kadıköy Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dolandırıcılık yapmaya devam eden cezaevi firarisi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 10:35:32. #1.15#
title