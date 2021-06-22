Dolandırıcılık yapılan 135 internet sitesine erişim engellendi
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Dolandırıcılık yapılan 135 internet sitesine erişim engellendi

Dolandırıcılık yapılan 135 internet sitesine erişim engellendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da jandarmanın yaptığı çalışmayla, kurumların isimlerini kullanarak vatandaşların kredi kartı bilgileri, şifreleri ile sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi maksadıyla oluşturulan 135 internet sitesinin erişimi engellendi.

Adana'da jandarmanın yaptığı çalışmayla, kurumların isimlerini kullanarak vatandaşların kredi kartı bilgileri, şifreleri ile sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi maksadıyla oluşturulan 135 internet sitesinin erişimi engellendi.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 15 Mayıs-15 Haziran 2021 tarihleri arasında internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde; vatandaşların cep telefonlarına, e-mail adreslerine ve sosyal medya hesaplarına reklam linki göndermek suretiyle hediye çeki verileceği, HGS yükleneceği, kart aidatı iadesi, pandemi yardımı, kontur yüklemesi yapılacağı, Covid-19 aşı randevusu verileceği belirtilerek kurumların isimlerini ve simgelerini kullanarak vatandaşların kredi kartı bilgilerini, şifreleri ile sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi maksadıyla oluşturulan 135 internet sitesi tespit edildi. İnternet siteleri Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine (USOM) bildirimde bulunularak Türkiye'den erişime engellenmesi sağlandı.

Terör örgütlerini övücü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine kamuoyunu yanıltıcı, haksız ve olumsuz algı oluşturucu yayın yaptığı tespit edilen 2 internet sitesi de tespit edilerek Türkiye'den erişime engellenmesi maksadıyla Sulh Ceza Hakimliklerine başvuruda bulunuldu. Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından verilen karar ile söz konusu internet sitelerinin Bilgi Teknolojilerin ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişimine engellemesi sağlandı.

İnternet üzerinde sosyal medya paylaşım platformlarında herkese açık bir şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme suçunu işlediği tespit edilen 13, terör örgütlerinin propagandasını yapma suçunu işlediği tespit edilen 5, sosyal medya hesabının aktif kullanıcılarına ait kimlik bilgileri tespit edilerek toplam 18 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli işlemlerin başlatılması sağlandı.

7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet ettiği belirlenen 140 adet internet sitesi ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 226 (Müstehcenlik) ve 227 (Fuhuş) maddelerine muhalefet ettiği belirlenen 100 adet internet sitesi tespit edilmiştir. Bahse konu internet siteleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirimde bulunularak Türkiye'den erişime engellenmesi sağlandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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