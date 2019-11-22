Dolandırıcılık yapan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Dolandırıcılık yapan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Sivas'ta, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla aranan 4 şüpheli Malatya'da jandarma ekiplerince yakalandı.

22.11.2019 15:04 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:07
Dolandırıcılık yapan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

'ta, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla aranan 4 şüpheli 'da ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sivas'ta dolandırıcık yaptığı iddiasıyla aranan şüphelilerin Malatya'ya gelebileceği ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekiler, Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Malatya-Adıyaman kara yolu üzerindeki Sürgü Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki yol kontrol noktasında, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Sorgulamada çalıntı olduğu belirlenen araçta bulunan dolandırıcılık olayına karıştığı iddia edilen M.A, H.D, S.A, ve A.Ç. gözaltına alındı.

Araçta ve zanlıların üzerinde yapılan aramada ise 12 burma bilezik, 3 altın kolye ile 1 altın kaplama saat ele geçirildi.

Zanlılar işlemlerinin ardından Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi

Zanlılar emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Dolandırıcılık yapan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
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