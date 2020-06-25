"Dolandırıcılık tarihinde askerdim" diyen şüphelinin parayı banka şubesinden çektiği ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Dolandırıcılık tarihinde askerdim" diyen şüphelinin parayı banka şubesinden çektiği ortaya çıktı

Adana'da, otomobil parçası satışı bahanesiyle bir kişiyi dolandırdığı iddia edilen şüpheli hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede, sanığın "suç tarihinde asker olduğunu, zaten blokeli hesabına da para yatırılmadığını" ileri sürmesine rağmen şube veznesinden...

25.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:32

Adana'da, otomobil parçası satışı bahanesiyle bir kişiyi dolandırdığı iddia edilen şüpheli hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede, sanığın "suç tarihinde asker olduğunu, zaten blokeli hesabına da para yatırılmadığını" ileri sürmesine rağmen şube veznesinden nakit çektiğinin belirlendiği yer aldı.

Savcılıkça dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen tutuksuz sanık A.B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Otomobil parçası satışı bahanesiyle bir kişiyi 400 lira dolandırdığı iddia edilen A.B. hakkında, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, müşteki anlatımları, HTS baz istasyonu analizlerine ilişkin bilirkişi raporu ve tutanaklara yer verilen iddianamede, "suç eylemi" ve sanıkla ilgili değerlendirmede bulunuldu.

İddianamede mağdur F.A'nın, internet sitesinde A.B'ye ait bir otomobil parçası ilanı görmesi üzerine sanıkla telefonla irtibat kurduğu ve 400 lira kapora gönderilmesi karşılığında ürün satışı için anlaştıkları belirtildi.

Müştekinin, 400 lira kaporayı banka hesabına göndermesine rağmen A.B'nin otomobil parçasını kargolamadığı ve F.A. ile iletişimi kestiği iddianamede aktarıldı.

Savunmasını deliller çürüttü

İddianamede, sanığın "suç tarihinde asker olduğunu, zaten blokeli hesabına da para yatırılmadığını" ileri sürmesine rağmen belirtilen zaman diliminde şube veznesinden nakit çekmesinin kamera kayıtlarıyla tespit edildiği yer aldı.

Sanığın, otomobil parçası satışı için ilan verdiği internet sitesine yabancı uyruklu bir kişiye ait telefon numarası koyduğunun belirlendiği anlatılan iddianamede, ilan profilinin erişim IP numarasının da A.B'nin kullanmadığını öne sürdüğü GSM hattına ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.

HTS baz istasyonu analizlerine ilişkin bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede, sanığın suç tarihinde kullanmadığını belirttiği GSM hattının sinyallerine, iddialarının aksine ikametinin yakınındaki istasyonda rastlandığı, müşteki ve sanığın numaralarının birbirleriyle iletişiminin belirlendiği aktarıldı.

Sanık A.B. ise iddianamedeki ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Suç esnasında kullanılan telefon hattı bana ait değildir. Ben internet üzerinden herhangi bir satış yapmadım. Banka hesabım blokelidir. Ayrıca belirtilen tarihte askerlik yapıyordum. Kamera kayıtlarındaki kişi ben değilim. Suçlamaları reddediyorum. Müştekiyi tanımıyorum." iddiasında bulundu.

Dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar hapsi istenen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Arda Kural, peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi Haber
Arda Kural, peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Haber
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek Haber
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek
Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddia edildi Haber
Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddia edildi
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da Haber
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek Haber
Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
'Doğal ölüm' diye kayda geçen talihsiz kadın, yasak aşka kurban gitmiş
'Doğal ölüm' diye kayda geçen talihsiz kadın, yasak aşka kurban gitmiş
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
F.Bahçe, G.Saray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş için harekete geçti!
F.Bahçe, G.Saray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş için harekete geçti!
Duruşmalara katılmayan Metin Hara'ya zorlu getirme kararı çıkarıldı
Duruşmalara katılmayan Metin Hara'ya zorlu getirme kararı çıkarıldı
İmamoğlu'nun yeni taksi projesine merkezi İzmir'de bulunan Taksi Sahipleri Derneği'nden tepki
İmamoğlu'nun yeni taksi projesine merkezi İzmir'de bulunan Taksi Sahipleri Derneği'nden tepki
Yıkanıp balkona asılan halıyı böyle çaldı! Hırsızlık anı güvenlik kamerasında
Yıkanıp balkona asılan halıyı böyle çaldı! Hırsızlık anı güvenlik kamerasında
Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek hafta koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçecek
Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek hafta koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçecek
Pep Guardiola, Sergio Agüero için endişeli: Sahalara dönüşü uzun sürebilir
Pep Guardiola, Sergio Agüero için endişeli: Sahalara dönüşü uzun sürebilir
Türkiye, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nde dönem başkanlığını devraldı
Türkiye, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nde dönem başkanlığını devraldı
Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden düşürüldü
Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden...
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler
Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler
İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Eline geçirdiği satırla tehditler savurup kendine zarar verdi
İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Eline geçirdiği satırla tehditler savurup kendine zarar verdi
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen 'Yeni bir kısıtlama gelecek mi?' sorusu yanıt buldu
Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada...
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Berat Albayrak Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Hülya Avşar Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Serdar Aziz Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın İzmir Alişan Oyunlar
Şu an buradasınız: "Dolandırıcılık tarihinde askerdim" diyen şüphelinin parayı banka şubesinden çektiği ortaya çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 11:32:18. #1.15#
title