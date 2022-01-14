Dolandırıcılık şüphelisine 7,5 yıla kadar hapis cezası istendi

ANKARA (AA) - Ankara'da sosyal medya üzerinden tanıştığı kadınları lüks ev alacağı vaadiyle dolandırdığı öne sürülen şüpheli hakkında "nitelikli dolandırıcılık suçuna teşebbüs"ten 7,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Ankara Barosu avukatlarından Nuran Özdemir, geçen aralık ayında Çankaya ilçesindeki villasının satışı için kendini Etham Salomon olarak tanıtan şüpheli Erkan G. ile anlaştı.

İsrail vatandaşı olduğunu ve büyükelçilikte görev yaptığını söyleyen Erkan G, villayı yakında evleneceği kız arkadaşına alacağını iddia etti. Şüpheli ayrıca, Ankara Adliyesinde bir ağır ceza mahkemesi başkanının adını vererek başkanın kendisine kefil olacağını ileri sürüp, ödeme planı konusunda kolaylık talep etti. Bunun üzerine, şüpheye düşen Özdemir, paranın bir kısmını İsrail Büyükelçiliğinin, bir kısmını da İstanbul Kapalıçarşı'da sarraf olan babasının ödeyeceğini, tapunun da başka birinin üzerine yapılacağını söyleyen kişiyi İsrail Büyükelçiliğine sordurdu.

Elçiliğin belirtilen isimde bir çalışanları olmadığını, yakından tanıdığı ağır ceza mahkemesi başkanının da böyle bir kişiyi tanımadığını söylemesi üzerine, satıştan vazgeçtiğini bildiren Özdemir, polise ihbarda bulundu.

Gözaltına alınan Erkan G'nin, "dolandırıcılık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile farklı illerde yürütülen soruşturmalar kapsamında 42 ayrı arama kaydı olduğu, 6 yıldır da arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

"Kız arkadaşımı etkilemek için"

Şüphelinin, sosyal medya üzerinden tanıştığı kadınlara kendisini İsrail Büyükelçiliği çalışanı, babasını da kuyumcu olarak tanıttığı belirtildi. Evlenmeye ikna ettiği kadınlara düğün hediyesi olarak lüks villa satın alacağını söyleyen şüphelinin, ödeme için parasının yetmediğini söyleyip borç para istediği ve bu yöntemle çok sayıda kadını dolandırdığı öne sürüldü.

İddianamede, ifadesine de yer verilen Erkan G, kimseyi dolandırma kastı olmadığını, evlenmeyi düşündüğü kız arkadaşı M.G'yi etkilemek için villaya müşteri olduğunu söyledi.

İddianamede, Erkan G'nin "nitelikli dolandırıcılık suçuna teşebbüs" suçunu işlediği belirtilerek şüphelinin 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

AA / Serdar Açıl - Son Dakika Haberleri

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