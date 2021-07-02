Dolandırıcılık şüphelisi saklandığı ranzanın altında yakalandı

Afyonkarahisar'da çok sayıda dolandırıcılık suçundan hakkında yakalama kaydı bulunan şahıs, evinde saklandığı ranzanın altında yakalandı.

Afyonkarahisar'da çok sayıda dolandırıcılık suçundan hakkında yakalama kaydı bulunan şahıs, evinde saklandığı ranzanın altında yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sinanpaşa ilçesi Balmahmut köyünde ikamet eden E.E. isimli şahıs ile ilgili olarak 12 suç kaydı olan ve dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve kamu görevini usulsüz üstlenme olmak üzere toplam 5 suçtan yakalaması bulunan şahıs hakkında çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde ikametgahında saklandığı bilgisi alınan E.E., adresinde yapılan aramada çocuk odasının içinde bulunan ranzanın altında saklandığı yerde yakalandı.

Gözaltına alınan E.E., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak E tipi cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı