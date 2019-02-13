Dolandırıcılık Şüphelisi, Polisin "Hafızasından" Kaçamadı - Adana

Diyarbakır'daki bir esnafın Adana'daki bir zanlı tarafından 2016 yılında ucuza mal satma bahanesiyle 65 bin lira dolandırılması olayını araştıran ekipte yer alan polislerden biri, o tarihte güvenlik kamerası görüntülerinden eşkalini belirlediği şüpheliyi, 3 yıl sonra yolda karşılaşınca yakalayıp tutuklanmasını sağladı.

Alınan bilgiye göre, 2016 yılında Diyarbakırlı meşrubat toptancısı B.C'yi telefonla arayan Yasin E. (54) acil paraya ihtiyacı olduğu için Mardin'deki deposunda bulunan meşrubatları piyasa değerinin yarısına satacağını söyledi.

Görüşmeler sonucu B.C'nin güvenini kazanan Yasin E. bu sırada olaydan haberi olmayan Adana'daki bir kuyumcuya da altın alacağını, ancak parayı hesabına havaleyle göndereceğini belirtti.

Daha sonra B.C'nin, verdiği banka hesabına 65 bin lira yatırmasını sağlayan Yasin E, para transferinin ardından kuyumcudan altınları alıp uzaklaştı.

Mardin'e meşrubatları almaya gittiğinde dolandırıldığını anlayan B.C'nin şikayeti üzerine, polis ekipleri, paranın gönderildiği hesabın sahibi olan kuyumcunun iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Ekiplerin görüntülerden yaptığı inceleme sonucu eşkali belirlenen zanlı, yapılan çalışmalara rağmen 3 yıl içinde yakalanamadı.

O tarihte olayı araştıran ekipte yer alan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde görevli bir polis memuru ise merkez Seyhan ilçesi Baraj Caddesi'nde araştırma görevi sırasında Yasin E. ile karşılaştı.

Aradan geçen zamana rağmen şüphelinin eşkalini unutmayan polis, şüpheliyi yakaladı.

Yapılan incelemede, Yasin E'nin geçen yıl da Diyarbakır'daki züccaciye işletmecisi M.L.O'yu aynı yöntemle 65 bin lira dolandırdığı, yakalandığı sırada da aynı kentteki bir doğal gaz tesisat firmasının sahibi A.A'yı 70 bin lira dolandırdığı ve kuyumcudan yine altın almaya gittiği belirlendi.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli, 3 yıl önceki olayın güvenlik kamerası görüntüsündeki kişinin kendisi olmadığını öne sürdü.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA