Dolandırıcılık şüphelisi Bolu'da yakalandı

BOLU (AA) - Dolandırıcılık suçundan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli Bolu'da yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik istihbari çalışmalar sonucu hakkında 8 ilde dolandırıcılık suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K'nin Bolu'da olduğu belirlendi.

Jandarma ekipleri, şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.