Dolandırıcılık şüphelilerinden 1 kişi tutuklandı - Haberler
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Dolandırıcılık şüphelilerinden 1 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Dolandırıcılık şüphelilerinden 1 kişi tutuklandı

Muğla'nın Menteşe İlçesinde döviz değişimi ile kar etmek isterken değeri 686 bin lira olan 30 bin Dolar ve 30 bin Euro parası dolandırılan şahsı dolandırdığı iddia edilen 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından Denizli'de yakalanarak Muğla'ya getirilmişti.

DENİZLİ (İHA) - Muğla'nın Menteşe İlçesinde döviz değişimi ile Kar etmek isterken değeri 686 bin lira olan 30 bin Dolar ve 30 bin Euro parası dolandırılan şahsı dolandırdığı iddia edilen 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından Denizli'de yakalanarak Muğla'ya getirilmişti.

Gözaltına alınan şahıslardan M.U. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA

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