Dolandırıcılık suçundan yargılanan çifte 281 yıl hapis istemi

İSTANBUL (DHA) - BEŞİKTAŞ'ta popüler bir alışveriş uygulaması üzerinden altın ve elektronik olmak üzere yüzde 30-40 indirimli çeşitli ürün sattıkları vaadiyle 39 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 2'si kadın 3 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı 39 müştekiye karşı "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan sanıklar hakkında toplamda 281 yıl 3 ay hapis cezası talep etti.

İstanbul'da, iddiaya göre Emre Kızak bir alışveriş uygulaması üzerinden altın ve elektronik olmak üzere yüzde 30-40 indirimli çeşitli ürün sattıkları vaadiyle 39 kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçmaya çalıştı. Sevgilisi olduğu iddia edilen Hilal Arslan ile birlikte İstanbul'da lüks bir otelde yakalanarak tutuklanmıştı.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

TOPLAMDA 56 YIL 3 AYDAN 281 YIL 3 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

İDDİANAMEDEN

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