Dolandırıcılık suçundan girdiği cezaevinden çıktıktan 1 gün sonra yeniden tutuklandı Denizli'de otomobillerini satmak isteyen kişilere gönderdiği ileri tarihli EFT'yi iptal ederek dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 8 Mayıs'ta yakalanan ve dün tahliye edilen zanlı, iki kişinin şikayeti üzerine suç ortağıyla tutuklandı.

Denizli'de otomobillerini satmak isteyen kişilere gönderdiği ileri tarihli EFT'yi iptal ederek dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 8 Mayıs'ta yakalanan ve dün tahliye edilen zanlı, iki kişinin şikayeti üzerine suç ortağıyla tutuklandı.

Jandarma ekiplerince düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 8 Mayıs'ta gözaltına alınıp tutuklanan H.D, diğer iki suç ortağıyla dün tahliye edildi.

Jandarma ekipleri, benzer şekilde dolandırıldıklarını belirten iki kişinin daha şikayeti üzerine genişlettikleri soruşturma kapsamında, H.D'yi cezaevinden çıktığı sırada dün yeniden gözaltına aldı.

H.D'nin bu dolandırıcılık olaylarında birlikte hareket ettiği H.Y. de Aydın'ın Nazilli ilçesinde yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Operasyonun geçmişi

Honaz ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, otomobil satıcılarının dolandırıldıkları yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlatmıştı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ikamet eden H.D'nin satılık araçların sahiplerini yurt dışına kayıtlı telefon numaralarından aradığı, pazarlık ettikten sonra yeğenleri olarak tanıttığı A.S. ve B.T'nin noter işlemlerini yürüteceğini söylediği, mesai bitimine yakın saatlerde gerçekleşen buluşmada satış işleminin tamamlandığı belirlenmişti.

Zanlıların satış bedelini, EFT yoluyla satıcılara gönderdikleri, mesai saatinin dolması nedeniyle ileri tarihli gerçekleşen EFT'yi noterde satış işlemleri bittikten hemen sonra iptal ettikleri ve bu yolla araç satmak isteyenleri dolandırdıkları anlaşılmıştı.

Ekipler, Denizli'de 3, Antalya'da 1, Burdur'da 1, Ankara'da 1 olmak üzere toplam 6 olaya karıştığını belirlediği 3 şüphelinin Afyonkarahisar'dan Denizli'ye araçla döndüğü bilgisi üzerine teknik ve fiziki takip başlatmıştı. Jandarma ekiplerinin "dur" uyarısına rağmen kaçmaya çalışan 3 kişinin bulunduğu otomobil, Organize Sanayi Bölgesi'nde Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle önü kesilerek durdurulmuş ve zanlılar yakalanmıştı.

Benzer suçlardan B.T'nin 43, A.S'nin 7, H.D'nin 2 sabıka kaydı olduğu, haklarında yakalama kararlarının bulunduğu belirlenmiş, zanlılar 8 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

Zanlılar, dün cezaevinden tahliye olmuştu.

Kaynak: AA