Dolandırıcılık suçundan aranan, alkollü ve ehliyetsiz sürücü 304 promille yakalandı
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Dolandırıcılık suçundan aranan, alkollü ve ehliyetsiz sürücü 304 promille yakalandı

İhlas Haber Ajansı / SEMİH CAN YILMAZ - Haberler | 3. Sayfa

Dolandırıcılık suçundan aranan, alkollü ve ehliyetsiz sürücü 304 promille yakalandı Ehliyetsiz sürücü arkadaşlarına "Sen işine bak, araba kullanan benim" diyerek bağırdı Sokağa çıkarak alkollü otomobil kullanan ehliyetsiz ve aranan sürücü ile arkadaşlarına 20 bin 350 TL Cezalardan kaçmaya...

Dolandırıcılık suçundan aranan, alkollü ve ehliyetsiz sürücü 304 promille yakalandı

Ehliyetsiz sürücü arkadaşlarına "Sen işine bak, araba kullanan benim" diyerek bağırdı

Sokağa çıkarak alkollü otomobil kullanan ehliyetsiz ve aranan sürücü ile arkadaşlarına 20 bin 350 TL

Cezalardan kaçmaya çalışan sürücünün arkadaşı; "Arkadaşım durmadı, o yüzden buraya geldik"

DENİZLİ - Denizli'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü yarım saatin sonunda yakalandı, 304 promil alkollü çıktı. Sürücünün ehliyetine daha önceden el konulduğu, dolandırıcılık suçundan arandığı öğrenilirken yanındaki arkadaşlarına söyledikleri pes dedirtti. Sürücü arkadaşlarına; "Sen işine bak, seninle alakası var mı? Araba kullanan benim, gereken işlemi yapsınlar, bunlar memur" diyerek bağırdı.

Olay, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan polis ekipleri Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde Muğla istikametine seyreden 20 K 7386 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçarken, araç plakası tüm ekip ve istasyonlara anons ile bildirildi. Bir süre sonra Atatürk Caddesi üzerine dönmesinin ardından Deliktaş kavşağında önlem alan polisler otomobilde bulunan sürücü Cihat Ö. ve yolcu konumunda bulunan Ahmet D. ile İsa B'yi kavşakta yakaladı.

"Araba kullanan benim, gereken işlemi yapsınlar, bunlar memur"

Polis ekiplerince yakalanan sürücü Cihat Ö., gazeteciye ve polislere seslenerek; "Çek beni çek, gereken işlemi yapın" diye konuştu. Arkadaşına kızan Cihat Ö; "Sen işine bak, seninle alakası var mı? Araba kullanan benim, gereken işlemi yapsınlar, bunlar memur" dedi. Ardından alkometreyi üfleyen Cihat Ö'nün 304 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekipleri ehliyetinin nerede olduğunu sorduğunda ise Cihat Ö; "Ehliyetim bağlı zaten benim, ehliyetim sizde" şeklinde cevap vererek şaşırttı. Arkadaşı Ahmet D. ise cezalardan kurtulmak için işten geldiğini söyleyerek; "Arkadaşım durmadı, o yüzden buraya geldik" dedi.

Dolandırıcılıktan arandığını olay yerinde öğrendi

Olay yerinde dolandırıcılıktan arandığını öğrenen Cihat Ö., savcılığa ifade verdiğini belirterek kurtulmak istese de gözaltına alındı. Ayakta dahi durmakta zorlanan Cihat Ö'ye maske takması için yardımcı olan arkadaşını reddederek, ifadesi alınmak üzere karakola sevk edildi.

Alkollü sokağa çıkarak otomobil kullanan sürücüye 14 bin 50 TL

Alkollü araç kullanmak, 'dur' ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye sokmak, trafik ışığı kurallarına uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ile maske takmamaktan sürücü Cihat Ö'ye toplamda 14 bin 50 TL idari para cezası kesildi. Yanında yolcu konumunda bulunan Ahmet D. ile İsa B'ye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten toplamda 6 bin 300 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan, otomobil çekici tarafından otoparka çekildi.

Dolandırıcılık suçundan aranan, alkollü ve ehliyetsiz sürücü 304 promille yakalandı
Dolandırıcılık suçundan aranan, alkollü ve ehliyetsiz sürücü 304 promille yakalandı
Dolandırıcılık suçundan aranan, alkollü ve ehliyetsiz sürücü 304 promille yakalandı
Dolandırıcılık suçundan aranan, alkollü ve ehliyetsiz sürücü 304 promille yakalandı
Dolandırıcılık suçundan aranan, alkollü ve ehliyetsiz sürücü 304 promille yakalandı
Dolandırıcılık suçundan aranan, alkollü ve ehliyetsiz sürücü 304 promille yakalandı
Dolandırıcılık suçundan aranan, alkollü ve ehliyetsiz sürücü 304 promille yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMİH CAN YILMAZ

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