Dolandırıcılık suçundan 22 şüpheli yakalandı
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ile KOM Daire Başkanlığınca, Dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik 6 farklı ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda suça konu malzeme ile birlikte 22 şüpheli yakalandı.
12.10.2019 17:03
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ile KOM Daire Başkanlığınca, Dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik 6 farklı ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda suça konu malzeme ile birlikte 22 şüpheli yakalandı.
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ANKARA DHA
Kaynak: DHA