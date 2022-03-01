Dolandırıcılık suçundan 22 ilde aranan şahıs Kayseri'de yakalandı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 22 ilde 29 dolandırıcılık suçundan ayrılan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık ve aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda A.Y. (43), E.B. (24) ve F.A.A. (25) yakalandı. Yakalanan şahıslardan A.Y.'nin 15 bin TL değerinde kablo çalınması olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen A.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, yakalanan şahıslardan F.A.A.'nın 'kasten yaralama' suçundan arandığı, E.B.'nin ise 30 farklı dosyadan Hatay, Balıkesir, Bursa, İstanbul, Mersin, Manisa, Eskişehir, Batman, Kayseri, Tekirdağ, Antalya, Konya Aydın, Ankara, Şanlıurfa, Aksaray illeri ve ilçeleri olmak üzere toplam 22 ayrı ilden toplam 29 'dolandırıcılık' suçundan ve 1 'basit yaralama' suçundan arandığı tespit edildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa