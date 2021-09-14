Dolandırıcılık şebekesi, 'icradan ucuz ev' vaadiyle 2'si papaz 4 kişiyi dolandırdı - Haberler
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Dolandırıcılık şebekesi, 'icradan ucuz ev' vaadiyle 2'si papaz 4 kişiyi dolandırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Dolandırıcılık şebekesi, 'icradan ucuz ev' vaadiyle 2'si papaz 4 kişiyi dolandırdı

İstanbul'da icradan satılan daireleri tanıdıkları vasıtasıyla piyasa değerinin altında alma vaadinde bulunarak 2'si papaz 4 kişiyi dolandıran şebeke çökertildi.

İstanbul'da icradan satılan daireleri tanıdıkları vasıtasıyla piyasa değerinin altında alma vaadinde bulunarak 2'si papaz 4 kişiyi dolandıran şebeke çökertildi. İstanbul ve Şırnak'ta yapılan operasyonlarda 8 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul'da, 2'si Beyoğlu'ndaki bir Süryani Kilisesi'nde görevli papaz olmak üzere Süryani cemaatine mensup 4 kişi, savcılığa başvurarak, tanıdıkları aracılığıyla kendileriyle iletişime geçen şüphelilerin, güven kazandıktan sonra İcra Dairesi gibi resmi kurum ve kuruluşlardan icra yoluyla satışa çıkarılan evleri piyasa değerinin altında satın almak vaadiyle para topladıklarını, bu kişilere bir süre sonra ulaşamadıklarını ve dolandırıldıklarını belirterek şikayette bulundu.

Şebeke lideri ve 5 üyesi de Süryani cemaatinden

Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini yurt dışında kalan Süryani cemaati üyesi 1 kişinin yaptığı 12 kişilik dolandırıcılık şebekesini takibe aldı. Polis, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt kurmak, Yönetmek veya Üye Olmak", "Nitelikli Dolandırıcılık", "Resmi Belgede Sahtecilik", "Özel Belgede Sahtecilik", "Parada Sahtecilik" ve "Güveni Kötüye Kullanma" suçları kapsamında söz konusu şebekenin, ikisi papaz 4 kişiyi dolandırdıklarını tespit etti.

Şebeke lideri yurtdışında

İcradan piyasa değerinin çok altında uygun fiyata daire satın alabileceklerini vaat ederek, bu yöntemle söz konusu dini cemaatin 2 papazını ve üyelerini kandıran şebekeye yönelik İstanbul ve Şırnak'ta e zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 12 şüpheliden 8'si yakalanarak gözaltına alındı. 3'ü Şırnak'ta, 5'i İstanbul'da yakalanan zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öte yandan dolandırıcılığı organize eden suç örgütü elebaşının da Süryani cemaati üyesi olduğu ve yurt dışında yaşadığı öğrenildi. Şüphelilerin tapu senetleri ve gayrimenkullerle ilgili paraları banka hesaplarına transfer ederek akladıkları ortaya çıktı.

1 milyon liranın üzerinde dolandırıcılık

Şebekenin, bu yöntemle 25 bin dolar, 25 bin Avro ve 530 bin dolardan oluşan yaklaşık 1 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri kaydedilirken, baskın yapılan ikametlerdeki aramalarda çok sayıda belge ve dijital dokümana el konuldu.

Şebeke üyelerinin gösterdikleri dairelerde "kiracı var" diyerek papazları kandırdıkları, hiç İstanbul'a gelmemiş bir askeri personelin kimlik bilgilerini kullanarak ev sattıkları iddia edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 4 şüphelinin yakalanması için operasyonların devam ettiği aktarıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri... 2'si papaz 4 kişi dolandıran şebeke çökertildi: 8 gözaltı

Son dakika haberleri... 2'si papaz 4 kişi dolandıran şebeke çökertildi: 8 gözaltı

 İstanbul'da icradan satılan daireleri tanıdıkları vasıtasıyla piyasa değerinin altında almak vaadinde bulunarak 2'si papaz 4 kişiyi dolandıran şebeke...

İstanbul'da icradan satılan daireleri tanıdıkları vasıtasıyla piyasa değerinin altında almak vaadinde bulunarak 2'si papaz 4 kişiyi dolandıran şebeke...

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Haber: Dolandırıcılık şebekesi, 'icradan ucuz ev' vaadiyle 2'si papaz 4 kişiyi dolandırdı - Haberler
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