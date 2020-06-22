Dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi - BALIKESİR Balıkesir merkezli 12 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 25 zanlı adliyeye getirildi.

Balıkesir merkezli 12 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 25 zanlı adliyeye getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir, Samsun, Düzce, Adana, Ağrı, Bitlis, Ardahan ve Muş'ta yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 25 zanlı, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 5'i Balıkesir'de olmak üzere ülke genelinde 97 dolandırıcılık olayına karıştıkları öne sürülen 43 zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı. 3 ay süren teknik takip sonucu 19 Haziran'da 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, internette sahte ilanlar verip 103 kişiyi 500 bin lira dolandırdığı iddia edilen şüphelilerden 24'ü gözaltına alınmıştı. Bunun ardından bir zanlı daha yakalanmıştı.

Kaynak: AA