Dolandırıcılık operasyonunda 25 zanlı adliyeye getirildi
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Dolandırıcılık operasyonunda 25 zanlı adliyeye getirildi

Balıkesir merkezli 12 ilde düzenlenen, internet üzerinden yapılan dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 25 zanlı adliyeye getirildi.

Dolandırıcılık operasyonunda 25 zanlı adliyeye getirildi
22.06.2020 12:48 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:25

Balıkesir merkezli 12 ilde düzenlenen, internet üzerinden yapılan dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 25 zanlı adliyeye getirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 97 ayrı dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen 43 şüpheliden yakalanan 25'ini geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarttı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir, Samsun, Düzce, Adana, Ağrı, Bitlis, Ardahan ve Muş'ta yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Ekipler, 97 dolandırıcılık olayına karıştığı iddia edilen 43 zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı. 3 ay süren teknik takip sonucu 12 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonda, internet üzerinden sahte ilan vererek 103 kişiyi 500 bin Türk Lirası civarında dolandırdığı iddia edilen 43 şüpheliden 24'ü gözaltına alınmış, ardından bir kişi daha yakalanmıştı. Şahıslar bugün geniş güvenlik önlemleri altında Balıkesir Adliyesine çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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