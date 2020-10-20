Son dakika gündem: Sakarya'da dolandırıcılık operasyonunda 2 Irak uyruklu tutuklandı
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Son dakika gündem: Sakarya'da dolandırıcılık operasyonunda 2 Irak uyruklu tutuklandı

20.10.2020 13:43 | Son Güncelleme: 20.10.2020 13:50

Son dakika gelişmesine göre Sakarya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, ihtiyaç sahiplerine yardım etme bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen Irak uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

Sakarya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, ihtiyaç sahiplerine yardım etme bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen Irak uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesinde Iraklı kadına, tanımadığı Irak uyruklu 2 erkek, ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapmak istediklerini söyleyerek yanlarındaki 96 bin Belarus rublesini verdi.

Yardım parasının bir miktarını ihtiyaç sahiplerine vermesini, geri kalanını da kendisinin almasını ancak yardımlar dağıtılana kadar da teminat isteyen 2 şüpheli, kadından yaklaşık bir kilogram ağırlığında altın aldı.

Aldığı yardım paralarını Türk lirasına çevirmek için döviz bürosuna giden Iraklı kadın, kendisine verilen paranın değersiz olduğunu öğrendikten sonra emniyete başvurdu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik-Dolandırıcılık Bürosu ekiplerince başlatılan çalışmada, yüzlerce aracın incelenmesinin ardından eşgale uyan 2 kişinin içinde bulunduğu aracın İstanbul'a gittiği tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, Esenyurt ilçesindeki 2 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda dolandırıcılık olayını gerçekleştiren Irak uyruklu A.H. (41) ve Ö.H.T. (42) yakalandı.

Evlerdeki aramalarda, yüklü miktarda dolar ve çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi.

Sakarya'ya getirilen zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika gündem: Sakarya'da dolandırıcılık operasyonunda 2 Irak uyruklu tutuklandı
Son dakika gündem: Sakarya'da dolandırıcılık operasyonunda 2 Irak uyruklu tutuklandı
Son dakika gündem: Sakarya'da dolandırıcılık operasyonunda 2 Irak uyruklu tutuklandı
Son dakika gündem: Sakarya'da dolandırıcılık operasyonunda 2 Irak uyruklu tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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