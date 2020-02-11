Dolandırıcılık operasyonunda 13 kişi yakalandı

11.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:32

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtıp vatandaşların banka hesap bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçtiği bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, birlikte hareket eden şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, İstanbul, Şanlıurfa, Kocaeli ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere gece 05.00'te eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda İstanbul'da 4, Şanlıurfa'da 8 ve Tekirdağ'da 1 kişi yakalandı.

Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul, Aydın, Elazığ, Bursa ve İzmir'de 12 dolandırıcılık olayının faili oldukları belirlendi.

Ayrıca düzenlenen ara operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA