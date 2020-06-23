Dolandırıcılık operasyonunda 13 kişi tutuklandı
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Dolandırıcılık operasyonunda 13 kişi tutuklandı

Dolandırıcılık operasyonunda 13 kişi tutuklandı Balıkesir merkezli 12 ilde düzenlenen ve internet üzerinden yapılan dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

23.06.2020 00:11 | Son Güncelleme: 23.06.2020 00:26

Dolandırıcılık operasyonunda 13 kişi tutuklandı

BALIKESİR - Balıkesir merkezli 12 ilde düzenlenen ve internet üzerinden yapılan dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir, Samsun, Düzce, Adana, Ağrı, Bitlis, Ardahan ve Muş'ta 97 ayrı dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen 43 şüpheliden yakalanan 25 kişinin sorguları tamamlandı. Adliyeye çıkarılan şahıslardan M.Y,  B.K, E.U.C, E.U, H.T, H.C.D, K.K, K.C.K, M.İ, O.A, O.Z, S.K ve T.O. tutuklanırken, 11'i adli kontrol şartıyla, 1 kişi ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 97 dolandırıcılık olayına karıştığı iddia edilen 43 zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı. 3 ay süren teknik takip sonucu 12 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonda, internet üzerinden sahte ilan vererek 103 kişiyi 500 bin Türk Lirası civarında dolandırdığı iddia edilen 43 şüpheliden 24'ü gözaltına alınmış, ardından bir kişi daha yakalanmıştı.

Dolandırıcılık operasyonunda 13 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA

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