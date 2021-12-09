DOLANDIRICILIK İDDİASININ ARDINDAN EVSİZ KALAN KİŞİYE ADLİYEDEN YARDIM

İSTANBUL (DHA) - ÜMRANİYE'de özel bir banka çalışanının kendi adına 74 bin liralık kredi çektiği gerekçesiyle mağdur olduğunu, bu süreçte eşini kaybettiğini, çocuklarının kendisine küstüğünü ve bu nedenle evsiz kaldığını iddia eden emekli Aziz Ekinci (66) için İstanbul Anadolu Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü harekete geçti. Müdürlük, Ekinci'ye kalacak yer temin etmek için İBB ile görüşebileceğini ve hukuki yönlendirme verilmesi için İstanbul Barosu Adli Yardım Bürosu'na yönlendirebileceğini teklif etti. Ekinci'nin kalacak yer yardımı istemeyerek, adli yardım teklifini kabul ettiği öğrenildi.

İstanbul Anadolu Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nün, banka çalışanlarının kendi adına kredi çektiğini iddia eden 66 yaşındaki emekli Aziz Ekinci'ye adli yardım teklifinde bulunduğu öğrenildi. Ekinci'nin hukuki yönlendirme almak için İstanbul Barosu'nun Adli Yardım Bürosu'na yönlendirildiği bilgisi edinildi. Dolandırıcılık iddiası nedeniyle ailesinin dağıldığını, kalacak yeri olmadığını ve bazen sokaklarda kaldığını söyleyen Aziz Ekinci'ye İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'yle yapılacak görüşme sonrası kalacak yer ayarlanabileceği belirtildi. Ekinci'nin çevresinin bunu duyursa yanlış anlayacağını düşündüğünden belediyeden kalacak yer yardımı istemediği fakat adli yardım teklifini kabul ettiği öğrenildi.Ayrıca Ekinci'ye İstanbul Barosu'nun Adli Yardım Bürosu'ndan önümüzdeki günler için randevu verildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU

Ümraniye'deki özel bir banka çalışanının 2020 yılında kendisinin kimlik bilgilerini ve parmak izini alarak 74 bin lira değerinde kredi çektiğini belirten Ekinci'nin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken bütün maaşının bankaya gittiğini söyleyen Ekinci, Eve gitsem hanım para istiyordu, gidemiyordum. Eve gittiğimde hanım 'Sen neredesin' dedi, ben de olanları anlattım. Daha sonrasında eşim kalp krizinden öldü. Hep bunların yüzünden. Benim de psikolojimi bozdular, çocuklarım benle konuşmuyor dedi. Ailesinin bu nedenle kendisiyle küstüğünü ve evine gidemediğini söyleyen Ekinci, oğlunun konfeksiyon atölyesinin alt katında yaşamak zorunda kaldı.