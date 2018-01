Dolandırıcılık İddiasına Gözaltı

Samsun'da iki ayrı marketi 100'er lira dolandırdığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.



Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de iki ayrı markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markette para alışverişi sırasında verdiği parayla birlikte üste 100'er lira para alarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen N.O. (52), şikayet üzerine polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri tarafından güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkılarak yakalanan N.O., söz konusu paraları market sahiplerine iade etti. Polisteki işlemleri tamamlanan N.O., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen N.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN