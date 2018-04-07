Dolandırıcılık İçin Çağrı Merkezi Kurmuşlar (2)

Adana merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, telefonla dolandırıcılık için çağrı merkezi kurdukları belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen "Son Alo" adı verilen operasyonda gözaltına alınan 59 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Zanlıların adreslerinde ele geçirilen 20 bilgisayar, 48 cep telefonu, 6 tablet, 2 pompalı tüfek, bir ruhsatsız tabanca, mermiler, 2 telsiz, GSM operatörlerine ait 200 SIM kart, 3 POS cihazı, 13 taşınabilir bellek, 10 bin lira para ve bir askeri kıyafetin incelenmesi devam ediyor.

Şüphelilerin danışmanlık merkezi olarak görünen iş yerinde çağrı merkezi kurdukları, özel programla aradıkları kişilerin cihazlarında farklı numaralar görünmesini sağladıkları, bu sayede kendilerini polis, asker savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Zanlılardan ele geçirilen bir bilgisayarda vatandaşlara ait kimlik bilgilerinin olduğu nüfus kayıt programı bulundu. Dolandırıcıların aradıkları kişileri ikna etmek için bu bilgileri kullandıkları tespit edildi.

Mağdurlardan para ve altınları asker kıyafeti giyerek almışlar

Şüphelilerin, kandırdıkları kişilerden altın veya para almaya "astsubay adaylarının" giydikleri kıyafetlerle geldikleri belirlendi.

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yaptığı açıklamada, vatandaşları kandırmaya çalışan suç gruplarına karşı mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Adana'da telefonla dolandırıcılık iddiasıyla ilgili soruşturma kapsamında 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Adana, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İzmir, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa'daki 73 adrese "Son Alo" adlı operasyon düzenlenmiş, 59 şüpheli gözaltına alınmıştı.