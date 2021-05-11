Dolandırıcılık faaliyeti 2021'in ilk çeyreğinde Kovid-19 aşısı etrafında yoğunlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dolandırıcılık faaliyeti 2021'in ilk çeyreğinde Kovid-19 aşısı etrafında yoğunlaştı

Dolandırıcılık faaliyeti 2021'in ilk çeyreğinde Kovid-19 aşısı etrafında yoğunlaştı
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

Siber dolandırıcılar 2021 yılının ilk çeyreğinde aşılama mailleri ile kullanıcıları dolandırmaya çalıştı.

Siber dolandırıcılar 2021 yılının ilk çeyreğinde aşılama mailleri ile kullanıcıları dolandırmaya çalıştı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, siber dolandırıcılar, kullanıcıların verilerini çalmanın yeni yollarını bulmaya devam ediyor.

Geçen yıldan itibaren tamamen yeni bir fırsat kategorisi olan aşı vaadi, dolandırıcılar için en karlı yöntemlerden biri haline geldi. Dolandırıcılar, bunun için Kovid-19 ile ilgili spam mesajlarını ve kimlik avı sayfalarını kapsamlı bir şekilde kullandılar. Yeni Kaspersky raporuna göre 2021'in 1. çeyreğinde spam ve kimlik avı dolandırıcıları bu kez aşılama sürecine odaklandı.

Kaspersky uzmanları, bu amaçla hazırlanmış ve dünyanın dört bir yanına dağılmış çeşitli kimlik avı sayfası türleri keşfetti. İstenmeyen e-postaların yanı sıra alıcılar aşı hakkı kazanmaya, bir ankete katılmaya veya Kovid-19 testine davet ediliyor.

Örneğin, İngiltere'deki bazı kullanıcılara ülkenin Ulusal Sağlık Hizmetinden gelmiş gibi görünen bir e-posta gönderiliyor. Alıcı bağlantıyı izleyerek sözde aşı olma isteğini onayladıktan sonra aşı olmaya davet ediliyor. Ancak aşı randevusu almak için kullanıcının banka kartı bilgileri de dahil olmak üzere kişisel verilerini bir forma girmesi isteniyor. Sonuç olarak kurbanlar finansal ve kişisel verilerini saldırganlara teslim etmiş oluyor.

Kullanıcıların kişisel verilerine erişim sağlamanın bir başka yolu da sahte aşı anketleri.

Dolandırıcılar, Kovid-19 aşıları üreten büyük ilaç şirketleri adına alıcıyı kısa bir ankete katılmaya davet eden e-postalar gönderiyor. Tüm katılımcılara ankete katıldıkları için bir hediye sözü veriliyor. Kişiler soruları yanıtladıktan sonra, sözde hediyeyi içeren sayfaya yönlendiriliyor. Ödülü almak için kullanıcılardan kişisel bilgileri içeren ayrıntılı bir form doldurmaları isteniyor. Bazı durumlarda saldırganlardan ödülün teslimatı için para da talep ediliyor.

Kaspersky uzmanları, son olarak Çinli üreticiler adına hizmetler sunan spam mektuplarıyla karşılaştı. E-postalarda virüsü teşhis ve tedavi etmek için ürünler sunulduğu iddia edilse de asıl vurgun aşı satışı vaadiyle gerçekleşiyordu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Tatyana Shcherbakova, "Bu alanda 2021'de de 2020'deki trendlerin devam ettiğini görüyoruz. Siber suçlular, potansiyel kurbanları ikna etmek için Kovid-19 temasını aktif olarak kullanıyor. Koronavirüs aşılama programları yaygınlaştıkça, spam gönderenler bu süreci yem olarak benimsedi. Bu tür teklifler çok cazip görünse de sonuçta size sunacakları hiçbir fayda olmadığının farkında olmanız önemli. Kullanıcı, çevrimiçi olarak dağıtılan sözde kazançlı tekliflere karşı tetikte olursa veri ve hatta bazı durumlarda para kaybetmekten kurtulabilir." ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, Kaspersky, dolandırıcılık mağduru olmamak için kullanıcılara şu tavsiyelerde bulundu:

"Olağandışı cömert tekliflere ve promosyonlara şüpheyle yaklaşın. Mesajların güvenilir kaynaklardan geldiğini doğrulayın. Şüpheli e-postalardan, anlık mesajlardan veya sosyal ağ iletişiminden gelen bağlantıları takip edin. Ziyaret ettiğiniz web sitelerinin gerçekliğini kontrol edin. En son kimlik avı ve spam kaynakları hakkındaki bilgileri içeren güncel veri tabanlarına sahip bir güvenlik çözümü kulanın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

Son dakika haberi | İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Gazze'ye yönelik saldırılarına rağmen İsrail yerine Filistinlileri suçladı
Son dakika haberi | İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Gazze'ye yönelik saldırılarına rağmen İsrail yerine Filistinlileri suçladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Donald Trump Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Pınar Altuğ Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Samet Aybaba Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dolandırıcılık faaliyeti 2021'in ilk çeyreğinde Kovid-19 aşısı etrafında yoğunlaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 11:09:46. #1.16#

title