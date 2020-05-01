Dolandırıcılık çetesi üyesi lise öğrencisi tutuklandı
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Dolandırıcılık çetesi üyesi lise öğrencisi tutuklandı

Dolandırıcılık çetesi üyesi lise öğrencisi tutuklandı
01.05.2020 20:29 | Son Güncelleme: 01.05.2020 20:30

Dolandırıcılık çetesi üyesi lise öğrencisi tutuklandı Yapılan operasyonda 25 bin kişiye ait kredi kartı bilgisi ile 10 bin adet mersis numarası ele geçirildi Muğla'nın Datça ilçesinde, bir ihbarı değerlendiren Datça Emniyet Müdürülüğü'ne bağlı ekipler küresel bir dolandırıcılık çetesinin yaşça...

Dolandırıcılık çetesi üyesi lise öğrencisi tutuklandı

Yapılan operasyonda 25 bin kişiye ait kredi kartı bilgisi ile 10 bin adet mersis numarası ele geçirildi

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde, bir ihbarı değerlendiren Datça Emniyet Müdürülüğü'ne bağlı ekipler küresel bir dolandırıcılık çetesinin yaşça en küçük ancak en fazla kişiyi dolandıran kişisini yakaladılar. Henüz 18 yaşındaki bilgisayar bölümünü okuyan meslek lisesi öğrencisinin evindeki bilgisayarda yapılan incelemede 25 bin kişiye ait kredi kartı bilgisi ile 10 bin adet mersis numarası ele geçirildi. Yaşı küçük ancak cürmü büyük bulunan lise öğrencisi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Datça'da son zamanlarda aynı kişi ve telefon numarası üzerinden ilçede yüzlerce kişiye kargo gelmesi ve herkesin cep telefonuna da araba çekilişi ve kredi kartı masraflarını geri alınabileceği yönünde toplu mesajların gelmesi üzerine çalışma başlatan polis, ilginç bir durumla karşılaştı. İlçede kendi halinde bir öğrenci olarak tanınan ve bir meslek lisesinin bilgisayar bölümünde okuyan 18 yaşındaki M.E.Y.'yi takibe alan polis küresel çapta dolandırıcılık olaylarını gerçekleştiren çetenin en önemli üyesinin ilçede yaşayan 18 yaşındaki bir lise öğrencisi olduğunu tespit etti.

Cumhuriyet Savcılığı'nın koordinesinde operasyon başlatan Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi M.E.Y.'nin çeşitli bankalarının internet sayfaları ile bazı alışveriş sitelerinin de sayfalarını birebir kopyaladığını tespit etti. Bu yöntem ile de pek çok kişinin kredi kartı ve kimlik bilgilerini ulaşıp kaydettiği tespit edilen M.E.Y.'nin ikametinde yapılan aramada polis çok sayıda dijital veriye el koydu.

25 bin kişiye ait kredi kartı bilgisi ele geçirildi

Henüz lise öğrencisi olan ve bir meslek lisesinin bilgisayar bölümünde kendi halinde öğrenci olarak tanınan M.E.Y.'nin bilgisayarı ile dijital veri depoladığı bellekelre de el koyan polis yaptığı incelemede 25 bin kişiye ait kredi kartı bilgisine ulaştı. Cep telefonu, bilgisayarı ve diğer veri depoladığı belleklerine el konulan 18 yaşındaki M.E.Y. topladığı verilerle birlikte Datça'da nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıkarılan M.E.Y. tutuklandı.

Dolandırıcılık çetesi üyesi lise öğrencisi tutuklandı

Kaynak: İHA

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