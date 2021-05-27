Dolandırıcılık çetesi soruşturmasında yeni detaylara ulaşıldı
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Dolandırıcılık çetesi soruşturmasında yeni detaylara ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul ve 12 ilde eş zamanlı düzenlenen dolandırıcılık çetesine yönelik operasyonun ayrıntılarına ulaşıldı.

İstanbul ve 12 ilde eş zamanlı düzenlenen dolandırıcılık çetesine yönelik operasyonun ayrıntılarına ulaşıldı. Aranan 59 şüpheliden 39'unun yakalandığı soruşturma kapsamında 136 olayın aydınlatıldığı ortaya çıktı. Operasyon anı da saniye saniye saniye kameraya yansıdı.

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dolandırıcılık yapan çeteye yönelik İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 ayrı ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, yakalama kararı bulunan 59 şüpheliden çete lideri Doğukan E. dahil 39 kişi yakalanmıştı. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgiler ışığında 119'u İstanbul, 17'si diğer illerde olmak üzere toplam 136 olay gerçekleştiren çetenin, bu eylemlerde 3 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öğrenildi. Çete üyelerinin, postane ve kargo firmalarında gerçekleştirdikleri dolandırıcılık olayları ise güvenlik kameralarına da yansıdı. Dördü 18 yaşından küçük 59 kişiden oluşan çete üyeleri, "drop" adı verilen kargo çalma başta olmak üzere başkalarına ait kredi kartı ile alışveriş yapma, bir malın uzaktan alınarak kart bilgileri ile ödeme yapılması, oltalama yöntemi ile kredi kartı kopyalama, POS cihazından kredi kartı kopyalama, sahte kimlik kullanılarak yedek SİM kart çıkarma, PTT den e-devlet şifresi alma, banka kartı çıkarma, mobil bankacılık hizmetlerini aktif hala getirerek hesapları boşaltarak dolandırıcılık yapmakla suçlanıyor. Çetenin elebaşı olduğu öne sürülen Doğukan E.,'nin evinde yapılan aramalarda 1 kaleşnikof marka silah ve bu silaha ait 2 şarjör ve 30 fişek, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 8 mermi ele geçirilirken, emniyet ekiplerince gerçekleştirilen inceleme ve araştırmalarda şüphelilerin, toplam 136 olaya karıştıkları saptandı.

(Sadık Kahraman/İHA)

Dolandırıcılık çetesi soruşturmasında yeni detaylara ulaşıldı
Dolandırıcılık çetesi soruşturmasında yeni detaylara ulaşıldı
Dolandırıcılık çetesi soruşturmasında yeni detaylara ulaşıldı
Dolandırıcılık çetesi soruşturmasında yeni detaylara ulaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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