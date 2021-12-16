Dolandırıcıların yeni yöntemi 'sahte haciz işlemi evrakı'

İZMİR (DHA) - İZMİR'de oyunculuk ajansına üye olması için cep telefonuna gönderilen mesaja Türkçe bilmediği için onay veren Suriye uyruklu Esat Hamdo (39), dolandırıcıların hedefi oldu. Bir avukatın ismi kullanılarak evine üyelik aidatını ödemediği gerekçesiyle sahte haciz işlemi evrakı gönderilen Hamdo, avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Avukat Abdi Yaşar, "Böyle evrak gelirse başvuracağınız yer, Cumhuriyet Başsavcılığı'dır" dedi.

İzmir'de yaşayan Suriye uyruklu ayakkabıcı kalfası Esat Hamdo'ya, geçen 20 Kasım'da bir akademi ajansından oyunculuk için üyelik mesajı geldi. Türkçe yazıları okumayı bilmeyen Hamdo, iddiaya göre, anlamadan mesaja üyelik için onay verdi. Evli, 3 çocuk babası Hamdo'nun adresine 4 gün sonra üyelik ücreti 3 bin lirayı yatırmadığı gerekçesiyle sahte bir haciz işlem evrakı gönderildi. Durumu yakınıyla paylaşan Hamdo, avukat Abdi Yaşar aracılığıyla, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.